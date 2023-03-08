Красота в погонах: омское УМВД показало победительниц фотоконкурса «Леди омская полиция»

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В Управлении МВД России по Омской области подвели итоги фотоконкурса «Леди омская полиция». 48 участниц – сотрудниц органов внутренних дел из 31 подразделения, положительно зарекомендовавшие себя в службе, представили свои фотографии.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

- Им необходимо было продемонстрировать не только образ прекрасной женщины, но и сотрудника омской полиции, достойно представить свои подразделения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В результате голосования победителями определены: третье место между собой разделили младший лейтенант юстиции Кононыхина Анастасия, следователь ОП № 6 СУ УМВД России по городу Омску, лейтенант полиции Гусарова Виктория, инспектор ОВМ УМВД России по городу Омску, и капитан внутренней службы Савина Татьяна, начальник ОДиР УМВД России по городу Омску.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Второе место заняла старший лейтенант полиции Дорофеева Наталья, инспектор-кинолог ОМВД России по Усть-Ишимскому району.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Первое место и звание «Леди омская полиция» завоевала лейтенант полиции Сидорчук Алёна, старший инспектор ОВМ ОМВД России по Омскому району (фото на обложке публикации - ред.).