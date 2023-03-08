Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

Омские врачи поставили на ноги 4-летнего малыша после переломов обоих бедер, сообщает пресс-служба минздрава региона.

- Юный омич пострадал в ДТП. Автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, перевернулся на трассе. Мальчика с переломами бедер и сильной потерей крови доставили на «скорой» в районную больницу, а затем на вертолете в детскую больницу №3. Врачи четыре часа оперировали юного пациента, - рассказали в источнике.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

Несмотря на всю серьезность ситуации со здоровьем, всего спустя десять дней мальчика выписали из больницы. Сейчас малыш уже самостоятельно ходит. Ему еще предстоит закончить реабилитацию и провести контрольное обследование, но самое опасное, считают медики, уже позади.