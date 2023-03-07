Жителю Омска, который заставил девушку переписать на него авто, и изнасиловал ее напоследок, грозит 15 лет тюрьмы

Фото: СУ СК РФ по Омской области.

Омские следователи сообщили о завершении расследования в отношении 40-летнего омича. Напомним, в прошлом году мужчина, как оказалось неоднократно судимый, воспользовался беззащитностью своей жертвы по полной программе. Его обвиняют в похищении, разбое, краже и изнасиловании. 4 марта прошлого года он пришел по объявлению к 30-летней омичке, которая продавала автомобиль Mazda. Поняв, что в квартире они находятся одни, он, угрожая макетом пистолета, похитил у девушки украшения, мобильный телефон и кошелек. А после вывез в гараж и заставил подписать договор купли-продажи автомобиля. Также жертва перевела ему 50 тысяч рублей. Пока мужчина думал, что делать с несчастной жертвой, девушка просидела в ледяном погребе 5 часов. Мужчина решил продать автомобиль и, поехав на встречу с новыми покупателями, завез несчастную в лес, где изнасиловал и бросил. Полицию вызвали те самые потенциальные покупатели, которые заподозрили неладное. Вскоре в отделение добралась и пострадавшая омичка. Мужчину заключили под стражу. Оказалось, что он работал таксистом и уже не раз побывал в колонии. Теперь рецидивисту грозит до 15 лет лишения свободы.