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Общество7 марта 2023 14:00

Мозаику с портретом омского музыканта Егора Летова собираются разместить на стене дома, где он жил

Омские дизайнеры переживают, что проект не согласуют нынешние жильцы хрущевки
Наталья ВИРКУНЕН
Фото Алексея Пантелеева.

Фото Алексея Пантелеева.

У омских дизайнеров возникла идея разместить мозаику с портретом музыканта Егора Летова на стене дома в Чкаловском поселке, где он жил, сообщает ОМСКРЕГИОН. Уже есть и спонсор-меценат, готовый профинансировать реализацию. Однако все может упереться в согласование с жильцами пятиэтажной хрущевки. Портрет в прошлом году выполнил опытный омский художник-монументалист Антон Козлов, работающий в технике мозаики.

- До этого я сделал мозаику с Достоевским, и была идея сделать серию таких работ – светских икон. Что это такое? У нас омская литературная икона – это Достоевский, а музыкальная икона для меня лично – это Егор Летов, он икона стиля, эпохи 1990-х годов. У него ведь обалденные тексты. В МГУ на филфаке есть отделение, где студенты изучают творчество одного Егора Летова. В своих песнях он использовал все существующие стихотворные размеры и изобрел как минимум три новых, – рассказал Антон Козлов.

Идея с установкой мозаики на обычном жилом пятиэтажном доме у омских дизайнеров появилась после фестиваля «Интерьеры улиц», где выставляли портрет Егора Летова.

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