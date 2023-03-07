Мозаику с портретом омского музыканта Егора Летова собираются разместить на стене дома, где он жил

Фото Алексея Пантелеева.

У омских дизайнеров возникла идея разместить мозаику с портретом музыканта Егора Летова на стене дома в Чкаловском поселке, где он жил, сообщает ОМСКРЕГИОН. Уже есть и спонсор-меценат, готовый профинансировать реализацию. Однако все может упереться в согласование с жильцами пятиэтажной хрущевки. Портрет в прошлом году выполнил опытный омский художник-монументалист Антон Козлов, работающий в технике мозаики.

- До этого я сделал мозаику с Достоевским, и была идея сделать серию таких работ – светских икон. Что это такое? У нас омская литературная икона – это Достоевский, а музыкальная икона для меня лично – это Егор Летов, он икона стиля, эпохи 1990-х годов. У него ведь обалденные тексты. В МГУ на филфаке есть отделение, где студенты изучают творчество одного Егора Летова. В своих песнях он использовал все существующие стихотворные размеры и изобрел как минимум три новых, – рассказал Антон Козлов.

Идея с установкой мозаики на обычном жилом пятиэтажном доме у омских дизайнеров появилась после фестиваля «Интерьеры улиц», где выставляли портрет Егора Летова.