Представлялись газовщиками: дом пенсионерки чуть не взлетел на воздух из-за омичей-мошенников

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Полиции наконец-то удалось поймать банду аферистов, представлявшихся работниками «Горгаза». Правда, для их последней жертвы встреча могла оказаться фатальной. Подробности рассказали в областном УМВД.

- По ходатайству следствия Ленинским районным судом города Омска под стражу заключены двое фигурантов уголовного дела о мошенничестве, совершенном в отношении омских пенсионеров под предлогом установки газового оборудования, - уточняют в пресс-службе ведомства.

Последней не удочку мошенников попалась 85-летняя пенсионерка из Ленинского округа. Двое ребят 20 и 23 пришли к женщине и заменили ей газовый счетчик. За работу сотрудники якобы «Горгаза» взяли 11 800 рублей и исчезли.

А вот у омички начались проблемы: дом стал заполняться запахом газа и тогда она поняла, что ее развели на деньги.

- После произведенных фигурантами работ произошла утечка газа. Избежать возможной трагедии удалось, так как полицейские, прибывшие по вызову, незамедлительно вызвали аварийную газовую службу, - рассказали в полиции.

Задержали аферистов по горячим следам. Оказалось, они уже были ранее судимы за имущественные преступления. Своим жертвам парни предъявляли фиктивные удостоверения несуществующей фирмы ООО «Горгаз – Бытгаз».