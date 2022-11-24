Омичи жалуются на нехватку ночных бабочек

Жрицы любви считают, что они отдают долг Родине, проводя время в банях с резервистами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске резко вырос спрос на представительниц первой древнейшей профессии. Горожане отмечают, что вызвать специалисток стало труднее - их просто не хватает.

Одна из девушек легкого поведения по имени Лика рассказала порталу om1.ru, что количество клиентов существенно выросло в связи с наплывом в Омск мобилизованных из других регионов Сибири.

- Сначала наоборот был спад. Многие наши постоянные клиенты свалили за границу. А вот с месяц назад ситуация стала меняться. Как я поняла, стали поступать им какие-то выплаты. В последнее время почти без выходных работаем, - цитирует Лику om1.ru.

Работница сферы интим-досуга поделилась, что среди клиентов мало омичей. Большинство все-таки составляют резервисты из Республик Алтай, Тыва и Хакасия. Они, по ее словам, хотят оторваться по полной перед отправкой в зону проведения СВО.

- Смеёмся с девчонками, что так мы отдаём долг Родине, - говорит омичка.

Напомним, ранее в Омске накрыли притон, где работала несовершеннолетняя проститутка.

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