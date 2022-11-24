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Происшествия24 ноября 2022 4:47

Сподвижник АУЕ* получил 5 лет колонии за пропаганду тюремных ценностей среди омичей

Искал соратников в регионе гражданин всего три месяца
Виктория КОВЕРНЕВА
Арестанта посадили на 5 лет в колонию общего режима.

Арестанта посадили на 5 лет в колонию общего режима.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять лет колонии с ограничением свободы на срок 1 год 3 месяца получил житель Омска Кирилл Овчинников. Суд признал его виновным в возбуждении ненависти по социальной принадлежности.

По материалам дела известно, что омич с декабря 2021 до февраля 2022 года пропагандировал среди местных запрещенную организацию АУЕ* («Арестантское уголовное единство»). Он рассказывал о воровских и тюремных ценностях, а также призывал к массовым беспорядкам.

- Решением Первомайского районного суда г. Омска Овчинников К.И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды по признаку социальной принадлежности), - рассказали в УФСБ России по Омской области.

*Деятельность организации запрещена в РФ.

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