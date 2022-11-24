Экс-депутат Госдумы от Омской области Голушко разделил имущество с бывшей супругой

Что же будет с бизнес-джетом? А с земельными участками в Тюменской области? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жена экс-депутат Госдумы от Омской области Андрея Голушко добилась раздела части совместно нажитого имущества через суд.

По данным портала Город55, изучившего решение Тверского районного суда Москвы, Елена Голушко получила 50% в уставном капитале ООО «Холдинговая компания «Акция», квартиру площадью 186,4 квадратных метра в доме в центре Москвы (ее кадастровая стоимость более 105 миллионов рублей), два нежилых помещения в этом же доме площадью 12,4 и 14,4 квадратных метров соответственно, а также автомобиль Range Rover.

Бывший народный избранник при разделе имущества получил несколько земельных участков в Московской и Омской областях. На двух из них, находящих под Омском, расположены коттеджи общей площадью более 200 квадратных метров каждый. Досталось Андрею Голушко и 99% в уставном капитале ООО «Бауинвеструс», то есть всего 10 тысяч рублей и 85% - в ООО «Сибагрохолдинг» (почти 200 миллионов рублей). При этом последняя компания признана банкротом.

В ходе судебного процесса было поделено только имущество на территории России, да и то не все, так как часть его не была задекларирована. Между прочим, во Франции у четы бывшего депутата Госдумы от «Единой России» остаются 2 квартиры и вилла.

Напомним, Андрей Голушко является фигурантом по делу «Омскгоргаза». Своими действиями народный избранник нанес ущерб государству в размере 2,2 миллиарда рублей.

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