Кто будет лечить наших детей?: в Омской области острый дефицит врачей-педиатров

Если перефразировать одно известное высказывание: «Врач-педиатр - это призвание. А если хочется денег зарабатывать, то есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне аналитики портала hh.ru провели исследование и выяснили, в каких регионах Сибири наблюдается нехватка врачей-педиатров, а также на какую зарплату они могут рассчитывать.

В Омской области все очень плохо - на одну вакансию приходится лишь 0,4 резюме. Таким образом, регион испытывает острую нехватку педиатров.

Еще хуже дела обстоят в Алтайском крае, Иркутской и Кемеровской областях. Там на одну вакансию и вовсе 0,1 резюме.

Проблема с нехваткой врачей-педиатров есть во всех регионах страны. В среднем в России на одну вакансию - 0,5 резюме.

В Омской области педиатрам предлагают заработную плату в размере 51,4 тысяч рублей. По уровню зарплат регион занимает третье место в Сибирском федеральном округе. Больше всего получают врачи в Красноярском крае и Иркутской области - 67,3 тысячи рублей и 59,9 тысяч рублей соответственно. В России же самые высокие зарплаты у медиков в столице - 100 тысяч рублей. Отметим, это размер медианной зарплаты. Реальному положению дел он может не соответствовать.

Напомним, ранее в Омске взлетел спрос на шиномонтажников, автомехаников и автослесарей. Данным специалистам предлагают заработную плату от 70 тысяч рублей в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омске спрос на шиномонтажников и автомехаников вырос почти в 2 раза

Омские работодатели предлагают специалистам автосферы зарплату до 70 тысяч рублей(подробнее...)