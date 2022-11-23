Бактофуга, танки и настоящее молоко

Фото: ООО «МилкОм».

Завод «МилкОм» производитель молочной продукции «Лужайкино» - может похвастаться не только высоким качеством продукции, которое достигается современными технологиями и ответственным подходом к выбору поставщиков, но и открытостью к проверкам и даже возможностью для каждого омича побывать на экскурсии и увидеть этапы производства. Группа экскурсантов проходит весь путь молока от отделения, куда заезжает молоковоз, до цеха фасовки. И завершается экскурсия в дегустационном зале.

Фото: ООО «МилкОм».

Такие экскурсии на заводе проводились регулярно до пандемии и сейчас после снятия ограничений вновь возобновились, посетить предприятие можно всем классом или семьей.

На каникулах на производстве побывали ученики Любомировской школы Таврического района, а до них семья, победившая в конкуре, который проводился в соцсетях «Лужайкино» . Танки, бактофуга, гомогенизатор – многие слова ребята услышали впервые.

- Первое, что увидели наши дети – это молоковоз! – рассказала мама ученицы. – Нам объяснили, что молоко сразу не принимают, а отправляют в лабораторию. Дети проверили качество молока вместе с лаборантами на нескольких приборах.

Фото: ООО «МилкОм».

Всего перед приемкой молоко проходит 14 разных исследований, в собственной лаборатории сырье проверяется на современном оборудовании по целому ряду параметров: кислотность, плотность, жирность, белок, сортность и тест на отсутствие антибиотиков. Высокие требования к входящему сырью – гарантия качества готовой продукции.

Если лаборатория дала добро, молоко скачивают, а пустые цистерны тщательно моют, используя автоматическое оборудование. Завтра в них привезут новую партию сырья.

После приемки молоко ждет трехступенчатая очистка. Один из ее этапов – бактофугирование. Молоко очищается от мельчайших инородных включений и микрофлоры. Большинство предприятий игнорируют этот этап очистки, чтобы избежать технических потерь сырья, и ограничиваются традиционной фильтрацией. Но молоко, которое прошло через бактофугу, получается намного чище и безопаснее.

Фото: ООО «МилкОм».

Ведь только из такого сырья можно сделать ультрапастеризованное молоко, которое в Омске производит только завод «МилкОм». В стерильной камере без доступа воздуха разливается молоко, прошедшее технологию ультрапастеризации. Это щадящий и безопасный способ переработки. Всего 4 секунды длится нагрев и охлаждение. Умная технология учитывает, что при одной и той же температуре полезные и патогенные микроорганизмы погибают с различной скоростью. За счет короткого температурного воздействия этот метод позволяет максимально сохранить вкусовые качества молока, витамины и микроэлементы. В то же время бактерии и даже их споры разрушаются. Соотношение времени и температурного режима рассчитано таким образом, чтобы бактерии легко уничтожить, а все полезные микроорганизмы сохранить.

Участок фасовки самый зрелищный этап производства и надолго привлекает внимание экскурсантов. Робот сначала вскрывает стерильные упаковки, дозирует порцию продукта, затем запечатывает кувшины и укладывает их в коробки, которые с конвейера отправляют в камеру хранения. 900-граммовый кувшин наполняется за 2 секунды.

Фото: ООО «МилкОм».

- Наша цель – познакомить подрастающее поколение и их родителей с безопасным молочным производством, – делится организатор экскурсии, – мы открытое предприятие и готовы показать, как живое молоко проходит этапы переработки, чтобы сохранить пользу и чистоту натурального продукта для наших покупателей.

Команда «Лужайкино» считает, что каждый должен знать и иметь возможность увидеть своими глазами, как перерабатывают молоко, как в огромных ёмкостях происходят управляемые процессы, как осуществляется контроль за качеством и как в итоге получаются любимые молочные продукты в такой удобной упаковке. И главное - как настоящее молоко привозят молоковозы с ферм.

- А после экскурсии мы все прошли в дегустационный зал, где уже были подготовлены йогурты, молоко, творог, несколько видов сметаны,– рассказывает учитель английского языка Любомировской школы Самал Касимова. – Что интересно, непосредственно молоко мы видели на приемке в лаборатории и в конце в дегустационном зале, весь цикл переработки полностью закрытый и стерильный, человеческий фактор исключен.

Фото: ООО «МилкОм».

Открытость – главный признак того, что производителю нечего скрывать, а есть чем гордиться. Если путь молока – от фермы до магазинной полки – максимально прозрачен и понятен потребителю, это веский повод сделать выбор в его пользу. И польза от такого выбора будет максимальной.

Здорово, когда Лужайкино!

Больше интересного о молоке и молочных продуктах можно узнать на сайте Лужайкино или в социальных сетях: « ВКонтакте », « Одноклассники », « Телеграм » (6+).

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