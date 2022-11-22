Нашли спустя три дня: Под Омском неизвестные расстреляли 13 лошадей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Омском в селе Новотроицкое неизвестные жестоко расправились с 13 лошадьми. Мотивом для убийства мог стать давний конфликт фермера с предпринимателями.

В начале месяца, 2 ноября, у главы фермерского хозяйства Виктора Попиченко при выпасе резко пропали 13 жеребцов из табуна. Спустя три дня в округе стали находить тела загадочно исчезнувших животных. При осмотре трупов оказалось, что у всех них есть характерные огнестрельные ранения в области брюха.

Сельчанин медлить не стал и обратился в правоохранительные органы, которые и завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Фото: Om1.ru

По словам фермера, полицейские не опросили ни потерпевшего, ни возможных свидетелей. Передает портал om1.ru. Мужчина считает, что к убийству лошадей могут быть причастны предприниматели, с которыми у него давний конфликт.

В 2020 году омич уже обращался в полицию. Тогда у него угнали трактор. Правоохранители дело уголовное не завели, а сельхозтехнику Попиченко нашел сам. Суд при рассмотрении гражданского дела встал на его сторону.

Примечательно, что трактор вернуть удалось только с помощью судебных приставов 1 ноября этого года, а на следующий день, 2 ноября, пропали лошади, тела которых впоследствии и были обнаружены.

Напомним, ранее в Омской области объявили в розыск браконьеров, жестко расправившихся с лосем. От животного на месте преступления осталась только голова.

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