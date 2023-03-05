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5 марта 2023 13:00

В Ленинском округе Омска на мусоросортировке горел один из цехов

Инсайдеры сообщают, что детонировала противотанковая мина, полиция сообщает о дымовой шашке
Авторы (2):
Наталья ВИРКУНЕН
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Место, где произошло ЧП.

Место, где произошло ЧП.

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

В первой половине дня в одном из мусоросортивочных цехов случился пожар. Как сообщают инсайдеры нашего издания, загорелся не просто мусор. В одном из пакетов сдетонировала и загорелась противотанковая мина. К счастью, взрыва не было.

В пресс-службе регоператора по переработке отходов информацию не подтвердили. В пресс-службе Омской полиции сообщили, что мина оказалась дымовой шашкой.

— Предмет оказался обычной дымовой шашкой, — подтвердили в пресс-службе УМВД.

Место, где произошло ЧП.

Место, где произошло ЧП.

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

В любом случае, правоохранители подтвердили, что на место выезжали экипажи МЧС и полиции. Здание оцепили, пожар потушили. Всего из цеха эвакуировали 30 человек , работавших на тот момент. Никто из них не пострадал. Огонь повредил только оборудование. Сейчас его ремонтируют.

Это не первое ЧП на мусоросортировке. Около двух недель назад там обнаружили боевые патроны.

Отметим, на полигон в ЛАО свозят отходы из города.

ЧПКАРТИНА ДНЯ