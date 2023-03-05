В Омской области в начале рабочей недели ожидаются мокрый снег и до +2 градусов

В преддверии 8 марта на территории региона немного похолодает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области в начале рабочей недели ожидаются потепление до +2 градусов и осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

В понедельник, 6 марта, ночью столбик термометра опустится до -4...-9, при прояснении до -14 градусов. Днем воздух прогреется до -3...+2 градусов. В течение суток синоптики прогнозируют осадки в виде снега, в том числе мокрого. В отдельных районах возможны метель и гололедица. Ветер юго-западный со скоростью с порывами до 15-19 метров в секунду.

Во вторник, 7 марта, ночью -5...-10, при прояснении до -15 градусов. Днем потеплеет до -4...+1 градуса. Будет по-прежнему снежно. В отдельных районах Омской области ожидается метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, юго-восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В среду, 8 марта, погода в Омске не порадует: немного похолодает, сохранятся осадки в виде снега, а на дорогах будет по-прежнему скользко. Ночь температура воздуха опустится до -8...-13 градусов. Днем будет теплее — от -1 до -6 градусов. Ветер северный, северо-западный. Его скорость составит 7-12 метров в секунду. В некоторых районах региона возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

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