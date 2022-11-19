В Омске хирурги спасли малыша, который мог задохнуться из-за инородного тела в бронхе

Фото: пресс-служба минздрава Омской области

В Омске детским хирургам удалось спасти малыша, который мог задохнуться из-за инородного тела, оказавшегося в бронхе.

Двухлетний мальчик из Омской области в день трагедии обедал вместе со старшей сестрой, пока мама ненадолго отошла. Неожиданно во время приема пищи малыш поперхнулся мясным хрящом (скорее всего куриным). Вероятно, его напугала или рассмешила сестренка. Кроха начал кашлять и задыхаться - и внезапно посинел и упал. Однако, к счастью, прибежала мама, она смогла привести его в чувство. Мальчик вновь задышал, но со странным свистом. Тогда родительница обратилась к в районную больницу, откуда ребенка оперативно в тот же день доставили в Областную детскую клиническую больницу (ОДКБ).

- А свистящее дыхание - это один из признаков инородного тела в дыхательных путях - в трахее или в бронхах. Обратились сначала в центральную районную больницу, по всем правилам ребенка транспортировали сюда, как это положено. После консультации с детским хирургом и реаниматологом ОДКБ, была согласована транспортировка ребенка из ЦРБ. К нам он поступил уже ночью. Был сделан рентгеновский снимок. Инородное тело не определялось, но по косвенным признакам мы поняли, что оно стоит где-то на уровне левого главного бронха и перекрывает его просвет. На рентгеновском снимке органов грудной клетки определялась разница в аэрации легких и имелось смещение средостения. В неотложном порядке была выполнена бронхоскопия. Из левого главного бронха удален хрящ, вероятнее всего от курицы. На следующий день после обхода я его выписал абсолютно здоровым ребенком. А был риск его потерять, - поделился детский хирург ОДКБ, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Пономарев.

Врачи напомнили, что инородное тело может попасть в организм человека любого возраста. Однако меньше всего от этого застрахованы дети в возрасте от года от трех, которые только начинают постигать окружающий мир. Объяснить им, что не все нужно попробовать на зуб, довольно сложно. При этом даже если инородное тело попадет внутрь, то спасти ребенка и избежать летального исхода не так сложно благодаря слаженной работе медиков. По словам врачей, еще ни одна детская жизнь не оборвалась из-за попавших в организм инородных предметов.

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