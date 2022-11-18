Качество омского общественного транспорта оказалось на 24-м месте из 84 регионов страны

В половине городского транспорта недоступен льготный проездной.

В ноябре компания, которая специализируется на транспортном моделировании в городах-миллионниках, - SIMETRA - представила третий выпуск рейтинга городов России по качеству общественного транспорта в Общественной палате РФ. В этом году команда SIMETRA проанализировала работу транспортных систем 84 городов России – это на 8 больше, чем в рейтинге 2021 года. При этом столицы - Москва и Санкт-Петербург - участвовали «вне конкурса» из-за существенных отличий от других городов.

Омский общественный транспорт в этом длинном списке занял 24-е место. Аналитиками было озвучено несколько оценок и характеристик. В частности Омск набрал 9,3 балла по ценовой доступности проезда, 14,2 балла городским автобусам дали за удобство и комфорт, 15,0 - за физическую доступность. Еще в 13,5 баллов эксперты оценили функциональность всей транспортной системы, в 7,3 балла - безопасное и устойчивое развитие. Итого в этом рейтинге стараниями транспортников Омск получил 59,3 балла из сотни возможных.

Для сравнения: лидер рейтинга Пермь получил 73 балла. Новокузнецк, взявший вторую строчку, - 72,8 баллов, Екатеринбург, разместившийся на третьей, - 72,2. Москва и Санкт-Петербург набрали 83,0 и 72,3 балла соответственно.

Рассчитали специалисты и ряд интересных цифр. В частности, среднее ожидание конкретного маршрута в Омске составляет чуть больше 8 минут.

В 48,4 % от общего количества транспорта в Омске невозможно предъявить льготный проездной. Отслеживаемый онлайн транспорт составляет всего 27%.