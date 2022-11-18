И на замену денег нет, и климат не позволяет: власти прокомментировали жалобы омичей на грязь от песка, соли и реагентов на омских улицах

Омичей этот ответ не устроил Фото: Алексей ФОКИН

Накануне в паблике «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» появился пост. Его автор, пожелавший остаться анонимным, попросил городских властей не сыпать на дороги реагенты и песко-соляную смесь.

- Пожалуйста, не сыпьте реагенты на дороги! Зима в Сибири должна быть белой, снежной и чистой, а не грязной и с незамерзающими лужами. Гниёт обувь, автомобили, настроение портится, грязь везде таскается - в транспорте, в помещениях, по тротуарам. Серость и грязь, везде грязь. Хватит уже этого. Раньше за зиму мыл авто 2-4 раза за 5 месяцев, теперь каждый вечер нужно, а это по 300-500 рублей через очередь в полкилометра, - написал автор поста.

Буквально через пять минут с момента публикации поста в комментариях появился аккаунт омской мэрии. По словам чиновников, в этом сезоне в городе применяют только песко-соляную смесь. Хотя у коммунальщиков и есть запасы реагентов, но их еще не использовали.

Как заявили в горадминистрации, отказаться от песко-соленой смеси нет возможности, так как мешает и климат, и отсутствие на это средств в бюджете. Она позволяет обеспечить безопасность пешеходов, хотя из-за нее и образуется грязь на улицах.

- В этом сезоне для предотвращения и устранения гололедицы на дорогах в Омске использовали только песко-соляную смесь, где песок выполняет роль абразива, а соль растапливает снежно-ледяные отложения на проезжей части. Сегодня полностью отказаться от использования песко-соляной смеси в наших климатических условиях и при имеющихся бюджетных возможностях города пока возможности нет. Этот противогололедный материал является оптимальным реагентом для Омска и хорошо себя зарекомендовал. К сожалению, у него есть и минусы, например, в летнее время его необходимо вывозить с прибордюрных зон. Но это не так страшно, если сравнивать с безопасностью людей, которые могут получить травмы или потерять жизнь, попав в ДТП на обледенелой дороге, - прокомментировали в мэрии.

Омичи подобный ответ властей не оценили. По их мнению, стоило бы сначала начать чистить нормально дороги, а не сыпать песко-соляную смесь и реагенты на заваленные снегом дороги и тротуары.

Напомним, ранее глава омского УДХБ Галина Зурнаджан заявила, что городу нужно свыше 1 тысячи единиц уборочной техники, чтобы полностью очистить город от снега. На данный момент, по ее словам, в распоряжении у коммунальщиков лишь 666 единиц.

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