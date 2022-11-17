Омску нужно свыше 1 тысячи единиц техники, чтобы полностью отчистить город от снега

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Для полноценной уборки снега в Омске коммунальщикам не хватает более 1,2 тысяч единиц дорожной техники. Наличие это проблемы отметила директор УДХБ Галина Зурнаджан.
Сегодня на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры в омском Горсовете депутатам рассказали о новой уборочной технике, приобретенной не так давно.
Всего в 2022 году закупили 45 единиц уборочной техники и 91 единицу навесного оборудования оборудования для него. Однако этого недостаточно, чтобы покрыть списанную. Для сравнения в этом году было списано 84 единицы техники.
По словам директора омского УДХБ Галины Зурнаджан, если на 1 января 2022 года на балансе предприятия находилось 666 единиц техники, то сейчас - 635 единиц. Это количество позволяет покрыть лишь 35% потребности города. Таким образом, Омску необходимо 1205 единиц.
На данный момент коммунальщикам нужно минимум 130 единиц для обновление парка техники. Износ подавляющего числа машин равен почти 100%.
Ситуацию может изменить выделение 151,6 миллионов рублей из городского бюджета в ближайшие три года. Эту сумму будут ежегодно направлять на покупку новой техники.
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