После обращения Александра Буркова в Минобороны РФ омских артиллеристов вернули из пехоты

Фото: скриншот видео.

Губернатор Александр Бурков помог омским военнослужащим вернуться из пехоты в артиллерию.

Напомним, ранее омичи попросили главу региона разобраться, почему часть, где они проходили службу, расформировали, а их перевели из артиллерии в пехоту.

Александр Бурков оперативно отреагировал на обращение наших земляков и связался с замминистра обороны Виктором Горемыкиным. По словам губернатора, в Минобороны заверили, что услышали все вопросы и замечания от бойцов, и пообещали будут устранены. Так и произошло: сейчас омичи занимаются боевыми задачами, согласно полученной квалификации.

За оказанную помощь бойцы 504-го танкового полка поблагодарили Александра Буркова в ходе телемоста, который прошел сегодня, 1 марта.

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