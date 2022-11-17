Омичка отправится в колонию за хищение более 6,7 миллионов рублей у знакомых

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Омский областной суд согласился с доводами прокуратуры и заменил 56-летней сельчанке условный срок на реальный. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

- В 2014-2015 годах фигурантка уголовного дела, введя в заблуждение трех своих знакомых о возможности оказания торгово-посреднических услуг по закупке щебня, получила от них под предлогом займа денежные средства в размере 2,95 миллиона рублей, после чего обратила указанные денежные средства в свою собственность. Кроме этого, в 2017 году под предлогом оказания посреднических услуг при покупке квартиры, она ввела в заблуждение еще одну знакомую, получив от нее 3,8 миллиона рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Изначально за хищение почти 6,8 миллионов рублей суд назначил фигурантке дела 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

Однако суд апелляционной инстанции принял во внимание доводы прокуратуры и жалобы протерпевших и заменил женщине условный срок на реальный. В зале суда омичку взяли под стражу. В ближайшее время она отправится на 3 года и 6 месяцев в исправительную колонию общего режима. Обвиняемой также назначили штраф в размере 800 тысяч рублей в качестве дополнительного наказания. Решение суда вступило в законную силу.

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