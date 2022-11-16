Фото: Пятый театр

Гастроли и премьеры ноября

В последний месяц осени омичей ждет множество культурных мероприятий - от концерта группы «Руки Вверх!» до первой в России постановки «Луненберга»

Гастроли

Группа «Руки Вверх!» +12

«G-Drive Арена»

улица Лукашевича, 35

16 ноября, 19:00

Билеты от 1900 рублей

Ева Власова 18+

ночной клуб Angar

улица Кемеровская, 1 к. 3

17 ноября, 20:00

Билеты 1800-3000 рублей

Моноспектакль Максима Аверина «Научи меня жить» 12+

Омский музыкальный театр

улица 10 лет Октября,2/Думская,2

17 ноября 19:00

Билеты 1400-4000 рублей

«Юнона и Авось». Юбилейный тур - 40 лет легендарной рок-опере 16+

Омский музыкальный театр

улица 10 лет Октября,2/Думская,2

20 ноября, 19:00

Билеты 1500-3500 рублей

Любовь Успенская. Программа «По полюшку» 12+

Концертный зал

улица Ленина, 27а

21 ноября, 19:00

Билеты 2400-5550 рублей

Сергей Пенкин. Юбилейный тур 12+

Омский музыкальный театр

улица 10 лет Октября,2/Думская,2

24 ноября, 19:00

Билеты 2200-4000 рублей

Шоу Петра Дранги с оркестром с новой программой «Метаморфозы»‎ 6+

Концертный зал

улица Ленина, 27а

25 ноября, 19:00

Билеты 2200-3700 рублей

«Ностальгия по настоящему» поэтический моноспектакль Владимира Глазунова 12+

Дом актера им. Н.Д. Чонишвили

улица Ленина, 45

27 ноября, 18:00

Билеты 1200-1800 рублей

StandUp Show 18+

ОМЦ «Химик»

Проспект Академика Королева, 1

27 ноября, 19:00

Билеты 1200-3500 рублей

CARMEN P.S.Ляйсан Утяшева 16+

Омский музыкальный театр

улица 10 лет Октября,2/Думская,2

29 ноября, 19:00

Билеты 3800-6500 рублей

METALLICA SHOW S&M TRIBUTE С СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ 12+

Концертный зал

улица Ленина, 27а

25 ноября, 19:00

Билеты 1500-300 рублей

«Бурлеск» цирк Гии Эрадзе

Омский государственный цирк

Проспект Карла Маркса, 43Б

19, 20, 26, 27 ноября, 12:00 и 17:00 (два в день)

Билеты от 600 рублей

«Луненберг» 16+

Первая постановка в России

История о двух подругах прекрасного бальзаковского возраста. У одной из них в авиакатастрофе погибает муж, оставив неожиданное наследство - дом в Канаде.

Пятый театр

улица Красный Путь, 153

16 ноября, 18:30

Билеты 600-850 рублей

«Визиты дамы» 16+

«Это история, которая, как мне кажется, в контексте сегодняшнего дня звучит гораздо интереснее, чем тогда, когда Фридрих Дюрренматт ее написал. Если убрать из нее контексты той эпохи и добавить наши, получается удивительно современная пьеса, которая показывает людей не в лучших своих проявлениях. Сейчас настало то время, когда в театре снова нужно говорить о таких важных вещах, как нравственность, порядочность, честность, ответственность. Что сегодня для нас важнее: количество нулей на наших счетах или моральные качества? Насколько человек готов перейти все границы нравственного ради обеспеченной жизни? Мы ведь редко задаем себе эти вопросы. Зато часто спрашиваем, на какой машине мы ездим, в какой квартире живем, в лучшей ли школе учатся наши дети. Я не сторонник мнения, что художник или артист должен быть голодным, но если он не будет задумываться о честности и порядочности, вся его жизнь сведется к простому зарабатыванию денег. Но, несмотря на серьезность темы, мы постараемся сделать спектакль увлекательным, эмоциональным».

Режиссер спектакля Анджей Бубень

Омский академический театр драмы

улица Ленина, 8а

19 ноября, 18:00

Билеты 350-550 рублей

«Свадьба Кречинского» 16+

«В России много жертв хамства и предвзятости. В России много жуликов, причем весьма обаятельных, и много доверчивых до нелепости простаков. «Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина написана в гоголевском духе. Каждый персонаж – это своего рода оборотень. Но пока эти оборотни не страшные (как в более поздних, гротесковых пьесах автора) и почти не опасные. Главный герой Кречинский – блистательный авантюрист, который грабит ради удовольствия грабить, а лжет из соображений едва ли не эстетических. В пьесе сочетаются почти балетная воздушность и психологический драматизм, эффектная интрига, построенная вокруг красивой вещи, и бытовые детали русской жизни позапрошлого века».

Режиссер спектакля Александр Кузин

Омский академический театр драмы

улица Ленина, 8а

30 ноября, 19:00

Билеты 200-1400 рублей

Куда можно сходить в Омске?

Выставка «История, которая говорит» 0+

Экспозиция посвящена 95-летию омского радио.

Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля

16 ноября 2022 - 26 февраля 2023 года

Билеты 50-250 рублей

Выставка «Дар Благородной Бухары» из собрания Государственного Эрмитажа +0

Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля

улица Ленина, 23 (Генерал-губернаторский дворец)

1 октября 2022 - 15 января 2023 года

Билеты 50-250 рублей

Юбилейная выставка Александра Макарова «Графика»

Ретроспективная выставка посвящена 70-летию художника Александра Макарова

Омский дом художника

улица Лермонтова, 8

16 ноября-5 декабря

Вход свободный