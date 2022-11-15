Здание речного вокзала в Омске может съехать в Иртыш

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Накануне бывший гендиректор «Иртышского речного пароходства» Иван Яновский рассказал, что может произойти с Омским речным вокзалом, если не укрепить береговую линию возле него.

По словам Яновского, здание может сползти в реку. Однако спасти постройку 1964 года еще можно. Попытки сделать это заслуженный речник предпринимал, будучи руководителям порта.

- Металлический шпунт, который сейчас забит, со временем расшатался и пропускает воду, фундамент здания речного вокзала уже начало подмывать. Мы в свое время были вынуждены подсыпать песчано-гравийной смесью. Когда я руководил речпортом, планировалось установить на этом месте повторный железобетонный шпунт. Мы обговаривали этот вопрос с губернатором Леонидом Полежаевым. Но он отказался делать данный участок набережной, поскольку это федеральная собственность. Сейчас причал еще возможно восстановить, - цитирует Яновского «РИА Омск-Информ».

Яновский отмечает, что ситуация с Речным вокзалом почти аналогична той, что произошла с ныне снесенной «Ареной Омск». Для того чтобы она не повторилась, по его мнению, нужно восстановить стенку. Данные работы обойдутся в небольшую сумму.

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