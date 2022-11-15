Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 ноября 2022 6:47

Житель Омска лишился 2,5 миллиона рублей после звонка из «московской полиции»

До омича дошло, что его обманули, только после перевода всей суммы
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Омичи становятся жертвами телефонных мошенников все чаще и чаще

Омичи становятся жертвами телефонных мошенников все чаще и чаще

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске житель Кировского округа перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей, которые взял в кредит, чтобы обезопасить свой счет.

Как выяснили правоохранители, 29-летнему омичу на телефон поступил звонок от неизвестной, представившейся сотрудницей московской полиции. Голос в трубке сообщил о подозрительных операциях с его счетом. После этого к разговору подключился еще один злоумышленник - «сотрудник Центробанка». Он сказал потерпевшему следующее: чтобы обезопасить имеющиеся сбережения необходимо сменить лицевой счет, но не все так просто - для этого нужно провести операцию с крупную сумму. «Сотрудники различных правоохранительных органов» убедили омича взять кредит на 2,5 миллиона рублей. Полученные деньги потерпевший отправил 11 переводами на указанный мошенниками счет. Только после проведения всех транзакций 29-летний омич додумался, что его обманули и обратился в полицию.

На лже-сотрудников полиции и Центробанка завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленникам может грозить до 10 лет колонии.

Напомним, ранее в Омской области житель села лишился 1 миллион, также желая обезопасить свой банковский счет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омской области 35-летний сельчанин перевел аферистам 1 миллион рублей

Омичи снова и снова попадаются на удочку дистанционных мошенников(подробнее...)

КриминалКАРТИНА ДНЯ