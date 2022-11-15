Житель Омска лишился 2,5 миллиона рублей после звонка из «московской полиции»

Омичи становятся жертвами телефонных мошенников все чаще и чаще Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске житель Кировского округа перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей, которые взял в кредит, чтобы обезопасить свой счет.

Как выяснили правоохранители, 29-летнему омичу на телефон поступил звонок от неизвестной, представившейся сотрудницей московской полиции. Голос в трубке сообщил о подозрительных операциях с его счетом. После этого к разговору подключился еще один злоумышленник - «сотрудник Центробанка». Он сказал потерпевшему следующее: чтобы обезопасить имеющиеся сбережения необходимо сменить лицевой счет, но не все так просто - для этого нужно провести операцию с крупную сумму. «Сотрудники различных правоохранительных органов» убедили омича взять кредит на 2,5 миллиона рублей. Полученные деньги потерпевший отправил 11 переводами на указанный мошенниками счет. Только после проведения всех транзакций 29-летний омич додумался, что его обманули и обратился в полицию.

На лже-сотрудников полиции и Центробанка завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленникам может грозить до 10 лет колонии.

Напомним, ранее в Омской области житель села лишился 1 миллион, также желая обезопасить свой банковский счет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омской области 35-летний сельчанин перевел аферистам 1 миллион рублей

Омичи снова и снова попадаются на удочку дистанционных мошенников(подробнее...)