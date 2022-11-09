В Омске осудили банду автоподставщиков из 11 человек

Автоподставщики сумели «заработать» почти 6,5 миллионов рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске Куйбышевский районный суд вынес приговор по уголовному делу банды автоподставщиков. Согласно материалам дела, организаторов в преступной группе было всего двое. Это 38-летний Александр Анисимов и 33-летний Максим Лапковский. Парни занимались ремонтом автомобилей, и план, как выманить деньги из воздуха появился благодаря профессиональной деятельности. За два года, с 2016 по 2018 годы, фигуранты инсценировали 26 дорожно-транспортных происшествий, а после получали выплаты. Видимо, эпизодов было чересчур много: мошенников вычислили.

- В общей сложности материальный ущерб, причинённый 7 страховым компаниям, превысил 6,4 миллиона рублей. В процессе следствия удалось обеспечить добровольное возмещение ущерба в сумме свыше 1,5 миллионов рублей. По совокупности собранных доказательств, в числе которых показания порядка 60 свидетелей, а также заключения 160 судебных экспертиз: трасологических, почерковедческих и технических – соучастникам предъявлено обвинение, – сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Суд встал на сторону страховых компаний и стороны обвинения и согласился с доводами. В результате шестерых фигурантов приговорили к тюремному сроку от 1 года 4 месяцев до 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Другие молодые люди получили условные сроки от года до полутора, и должны будут выполнять исправительные работы. Возможно, позже страховые компании после ключевого судебного решения, начнут подавать иски на возмещение причиненного материального ущерба.

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