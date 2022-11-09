«Я понимаю, что накосячил»: омич лишенный прав катался по Нефтяникам и пытался обмануть ДПС

Фото: УМВД России по Омской области

Сотрудники Госавтоинспекции на пересечении проспекта Мира и улицы Доковской в Нефтяниках остановили подозрительную «Ладу Приору». Пока инспектор шел до автомобиля, водитель ретировался на заднее сидение.

- Вы сюда выйдете! Из меня дурака делать не надо, - потребовал инспектор.

Оказалось, 27-летний омич не зря перепрыгнул с водительского кресла на пассажирское. Его состояние выдавало пьяное амбре. Правда, от алкотестера и поездки в больницу он отказался. Зато о нем узнали новые подробности.

- У меня прав нет, правда. Я лишенный, - заявил сходу парень.

После всех подробностей омича доставили в полицию. В ходе проверки выяснили, что он неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД. Последнее дело еще находится в суде на рассмотрении.

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