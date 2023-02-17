В Омске обозначили, на каких дорогах опасно проезжать

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Омская мэрия составила список аварийно-опасных участков дорог в черте города в 2023 года. На сайте ведомства появился проект постановления с теми участками, где чаще всего случались дорожно-транспортные происшествия.

Если анализировать информацию в документе, то на большей части оживленных омских перекрестков случается по 3-5 ДТП в год. Это средние цифры.

Самыми аварийными, где за 2022 год случилось 7 и больше аварий, стали всего шесть участков.

Так 9 аварий произошли на перекрестке улиц Конева и 3-й Енисейской. Автомобили здесь столкнулись 6 шесть, пешеходов сбили трижды. В результате всех ДТП телесные повреждения получили 11 омичей.

10 столкновений машин произошло на пересечении улиц Маркса и Масленникова. Один из пешеходов за год также упал на проезжую часть. 36 человек получили травмы.

На пересечении улиц Красный путь и Интернациональная случилось 8 аварий между автомобилями, один раз здесь сбили велосипедиста. травмы получили 10 человек.

9 аварий произошло также на Красном пути, 163, близ улицы Институтской. Здесь было несколько столкновений и несколько наездов на пешеходов, но трав вдвое меньше - всего 5.

8 ДТП, среди которых и столкновения автомобилей, и наезды на пешеходов, случились рядом с гипермаркетом ОКей по улице Энтузиастов, 2/1. Телесные повреждения получили 10 омичей.

О том, какие аварии и где еще случились в Омске за минувший год, читайте в прикрепленном файле.