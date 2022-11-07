За шесть тонн по пять лет: три предприимчивых омича хотели заработать, но не получилось

Фото: пресс-служба ЛУ МВД России

Накануне транспортные полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий поймали трех омичей, промышлявших кражей рельсов.

Как рассказали в транспортной полиции, ранее судимый за грабеж 21-летний омич и двое его 21-летних приятеля решили подзаработать. В районе подъездного пути станции «Омск-Сортировочный» с помощью газосварочного оборудования распилили и вывезли на грузовике свыше 2 тонн рельсов.

Украденное предприимчивая компания планировала сдать в металлолом, а вырученные с этого деньги потратить на свои нужды. Правоохранители также установили, что парни причастны к двум аналогичным преступлениям. Тогда они похитили свыше 4 тонн рельсов.

Сейчас в отношении трех подозреваемых Следственный отдел ЛУ МВД России завел уголовное дело по статье «Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору». Каждому из них может грозить до 5 лет колонии.

Напомним, ранее в Омске задержали двух братьев, которые пытались стащить более 30 метров кабеля со стройки в Кировском округе.

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