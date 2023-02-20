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Общество20 февраля 2023 8:30

Омский мэр Шелест показал, как идет рекультивация трех городских свалок

Всего на эти работы региону выделили 8 миллиардов рублей
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: стоп-кадр видео.

Фото: стоп-кадр видео.

Мэр Омска Сергей Шелест опубликовал в своем telegram-канале видео кадры ликвидации трех крупных городских свалок. В ролике с высоты птичьего полета можно увидеть, как идут эти работы.

- Недавно вместе с губернатором Александром Леонидовичем Бурковым проконтролировали, как идет рекультивация свалки ТБО в Центральном округе Омска. А сейчас хотел бы показать масштаб работ на похожих объектах в Кировском, Советском и Ленинском округах, - сообщил градоначальник. - Национальный проект «Экология» позволяет решать действительно важную задачу в сфере охраны окружающей среды. Отмечу, что благодаря сотрудничеству областного правительства и мэрии нам удалось направить для этого в общей сложности около 8 миллиардов рублей.

Также мэр подчеркнул, что работы проводят согласно графику, ни на одном объекте отставания нет.

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