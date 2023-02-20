Традиции Масленицы: молоко и масло в изобилии!

Радостно, что у нас так прижился праздник славян, вплоть до сохранения самых веселых и зрелищных традиций. Масленичная неделя символизирует встречу весны, а главным ее символом стали блины.

Для блинов хозяйки не случайно выбирают молоко, сливочное масло, творог и сметану «Лужайкино». Эти продукты зарекомендовали себя только с лучшей стороны – отличное качество, сырье отборное высшего сорта, безопасное и современное производство, и каждый год эксперты признают их достойными статуса «100 лучших товаров России» и отмечают золотыми знаками.

Блин - солнышко, масло - золотце

- Еще на уровне идеи запуска линии сливочного масла, было принято решение использовать рецептуры ГОСТ и опыт вологодских мастеров. Ведь именно Вологда изначально была столицей сливочного масла России, все секреты изготовления передавались и сохранялись из поколения в поколение, поэтому мы и пригласили к нам на завод маслодела с 30-летним стажем, – рассказала главный технолог завода «МилкОм» Наталья Кирьянова. – Целых три месяца вологодский специалист делилась опытом, передавала свои знания, настраивала оборудование, дегустировала и оттачивала рецептуру. Сливочное масло «Лужайкино» производится методом преобразования высокожирных сливок, а не взбиванием. Поэтому его отличает настоящий сливочный вкус, пластичная консистенция и нежный аромат.

Блины не только питают, но и добро привлекают. Чтобы они были сочными, мягкими и сливочно-вкусными, их нужно сразу, как сняли со сковороды, обмазать сливочным маслом. «Лужайкино» традиционное придаст нужный классический сладкосливочный вкус, а «Лужайкино» соленое на блинах оценят те, кто предпочитает легкую солинку в блюдах и высокое качество.

Масленица блинница, весны именинница

В честь солнца сначала пекли пресные лепешки, а когда научились приготовлять заквасное тесто, стали печь блины. Традиция есть молочную пищу в этот праздник связана с тем, что раньше в деревнях, когда телились коровы, на столах появлялось молоко, а вместе с ним сметана и творог, которые с мучной пищей были основными блюдами. Блины на молоке получаются особенно тонкими, светлыми, «бархатными». За неделю можно поэкспериментировать и спечь блины из молока разной жирности 2,5%, отборного 4% или ультрапастеризованного и сравнить вкусовые особенности, рисунок и текстуру. Весь ассортимент «Лужайкино» производится из высококачественного сырья высшего сорта, которое ежедневно доставляют молоковозы из тщательно отобранных хозяйств Омской области. На заводе не используется сухое молоко, только цельное натуральное.

Особо вкусные блины получаются на кефире. Раньше считалось, что чем пористей блинок, чем больше в нем дырочек, тем больше денег появится в ближайшем будущем в доме.

«Блинок к блинку испекла, каждый румяный, словно солнышко, плоский как монета. Лакомство в них заверну, достаток в дом привлеку», — говорила прозорливая хозяюшка. И начинки у каждой свои особенные, мясные и грибные, сладкие и пресные, медовые и творожные.

Последние - одно из самых распространенных сочетаний. Такая начинка может быть как сладкой, так и соленой. Чтобы блинчики по этому рецепту не получились сухими, творог берут жирный, рассыпчатый, добавляют в него сметану или сливки. Творог «Лужайкино» стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России 2022». С таким отменным вкусом и начинка для блинов, и любое другое блюдо будут всегда на высоте, а значит, и хозяйка заслужит похвалу и восхищение всей семьи.

Масленицу встречаем, блинами угощаем, румяные с пылу, с жару. Сдабриваем их сливочным маслом, приправляем сметанкой, поливаем сгущенным молоком «Лужайкино». Чем вкуснее пройдет Масленица, тем богаче будет жизнь.

Здорово, когда Масленица с Лужайкино!

Еще больше интересного о молоке и молочных продуктах можно узнать на сайте «Лужайкино» или в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Телеграмм (6+).

Фотоматериал предоставлен ООО «МилкОм».

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