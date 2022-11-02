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Общество2 ноября 2022 9:40

«Магнит» предложил повысить тариф за вывоз мусора еще на 45%

Резкий взлет стоимости услуги регоператору придется серьезно обосновать
Наталья ВИРКУНЕН
Омичам порядком надоел мусорный вопрос, но каждый день он как-то сам собой напрашивается... Фото: группа ВКонтакте «О чем говорят в Омске».

Омичам порядком надоел мусорный вопрос, но каждый день он как-то сам собой напрашивается... Фото: группа ВКонтакте «О чем говорят в Омске».

Омский «Магнит» снова предложил повысить предельный тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами в Омской области на 45%. Откуда взялась такая цифра, пока неясно, но ее обоснованность регоператору еще предстоит обосновать в Региональной энергетической комиссии (РЭК). Пока еще только проект приказа гласит о том, что по новому тарифу вывоз тонны мусора с 1 декабря будет стоить 9939,64 рубля (1482,83 рубля за кубический метр).

Даже если документ будет одобрен и подписан, то омские власти сообщают, что сами омичи будут платить максимум на 9% больше. Разницу между затратами физлиц и тарифом предстоит компенсировать из бюджета.

Сейчас многие омичи платят по льготному тарифу, вносят в месяц около 120 рублей с каждого человека, проживающего в многоквартирном доме. Для частных домов применяется аналогичная схема расчетов. По-иному считают вывоз мусора в Омской области, где вывоз мусора оценивается намного выше

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