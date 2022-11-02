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Происшествия2 ноября 2022 7:00

4 года сотрудник омского вуза мошенничал с командировками и вытянул из работодателя почти миллион рублей

В Омске за мошенничество со служебными поездками будут судить бывшего сотрудника вуза
Наталья ВИРКУНЕН
Признал ли подозреваемый свою вину или нет, пока не сообщают.

Признал ли подозреваемый свою вину или нет, пока не сообщают.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе омской полиции сообщили о длительном и крупном мошенничестве, которое совершал бывший работник одного из омских вузов. Как выяснили следователи, 58-летний мужчина уезжал в служебные командировки, а затем предоставлял подложные документы о проезде и проживании и выполнении заданий работодателя, которые не совершал.

- По предварительным данным, обвиняемый после возвращения из каждой из 87 командировок представлял руководству вуза отчеты о выполнении им служебных заданий, умышленно внося в них заведомо ложные сведения о количестве проведенного времени в поездке и проживании в арендованных номерах или квартирах. Фактически срок нахождения в командировках завышен обвиняемым на 139 суток, - подробно рассказали правоохранители.

Всего за четыре года - с 2015-го по 2019-й - мужчина вытянул из работодателя 982 тысячи рублей. Вскоре Центральный районный суд рассмотрит это дело. Пока известно только об аресте автомобиля обвиняемого, который оценили в 1,1 миллион рублей.

КриминалКАРТИНА ДНЯ