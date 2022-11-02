4 года сотрудник омского вуза мошенничал с командировками и вытянул из работодателя почти миллион рублей

Признал ли подозреваемый свою вину или нет, пока не сообщают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе омской полиции сообщили о длительном и крупном мошенничестве, которое совершал бывший работник одного из омских вузов. Как выяснили следователи, 58-летний мужчина уезжал в служебные командировки, а затем предоставлял подложные документы о проезде и проживании и выполнении заданий работодателя, которые не совершал.

- По предварительным данным, обвиняемый после возвращения из каждой из 87 командировок представлял руководству вуза отчеты о выполнении им служебных заданий, умышленно внося в них заведомо ложные сведения о количестве проведенного времени в поездке и проживании в арендованных номерах или квартирах. Фактически срок нахождения в командировках завышен обвиняемым на 139 суток, - подробно рассказали правоохранители.

Всего за четыре года - с 2015-го по 2019-й - мужчина вытянул из работодателя 982 тысячи рублей. Вскоре Центральный районный суд рассмотрит это дело. Пока известно только об аресте автомобиля обвиняемого, который оценили в 1,1 миллион рублей.