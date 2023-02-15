Третий суд оставил без изменений приговор экс-гендиректору омского танкового завода Игорю Лобову за растрату 71 млн рублей

Фото: сайт завода.

Восьмой кассационный суд в Кемерово рассмотрел жалобы на приговор по уголовному делу бывшего генерального директора АО «Омский завод транспортного машиностроения» Игоря Лобова и оставил без изменений прежний приговор. Напомним, ранее приговором Куйбышевского районного суда, который был вынесен в апреле 2022 года, Лобов признан виновным в растрате в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 800 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также экс-управленцу запретили занимать руководящие посты в течение двух лет.

- В период с 2011 по 2016 годы Лобов, используя свое служебное положение гендиректора АО «Омсктрансмаш», при пособничестве индивидуального предпринимателя Иванищева, заключил ряд договоров на оказание обществу юридических, транспортных, транспортно-экспедиционных и других услуг по завышенной стоимости. При этом фактически ряд работ выполнен непосредственно работниками общества. Таким образом, подсудимый растратил денежные средства АО «Омсктрансмаш» в сумме не менее 71 млн рублей. Изучив материалы дела, свидетельские показания и представленные доказательства, суд счёл вину подсудимого доказанной, – сообщила в апреле представитель пресс-службы Куйбышевского суда в Омске.

Далее определением Омского областного суда от 13 июля 2022 года приговор оставлен без изменения. И судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции подтвердила его 9 февраля 2023 года.

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