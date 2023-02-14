Отлов с отстрелом не дают результата: омские зоозащитники встали на сторону уличных собак

Фото: Иван МАКЕЕВ

Около недели назад омские паблики всполошило видео регистратора, где стаю бездомных собак вокруг школьника разгоняет машина. Семейная пара, ехавшая куда-то по делам, вовремя заметила скопление уличных животных радом с одиноким ребенком. После в соцсетях резко выросла активность пользователей: омичи стали выкладывать кадры с бездомными четырехлапыми и жаловаться на возможную агрессию. При этом по факту – ни одного реального нападения или причинения какого-либо ущерба. На этом настаивают и омские зоозащитники, которые говорят: чем больше денег муниципалитет тратит на ложный вызов по отлову – тем меньше их получают сами собаки, для той же вакцинации, дезинфекции, стерилизации и прочих манипуляций. Омичей просят помнить, что уличные животные все же стали частью нашего общества. Их невозможно истребить – в разные годы пытались и очень активно, но численность популяции от этого не становится меньше. Цифры одинаковы из года в год. Можно просто проявить к ним заботы и тем самым снизить уровень агрессии и собачьей, и человеческой.

- По большому счету все ситуации, на которые поступают жалобы, берутся на контроль в определенных органах, и тем самым наш муниципальный приют отвлекается от своей основной работы, по нескольку раз выезжая на такие вызовы. Тем самым мы расходуем бюджетные деньги попусту, вместо того, чтобы ловить действительно тех собак, которые нуждаются в ветеринарной помощи. На такие выезды выезжать нецелесообразно, так как занимаются места проживания животных, пока другие приносят ненужное потомство. Если будет продолжение подобных вызовов, «буря в стакане» не ликвидируется среди населения, – поделилась руководитель приюта «Друг».

Зоозащитники ссылаются на статистику, по которой именно бездомные собаки реже кусают людей. Чаще нападают собаки, которые имеют хозяина. Высказывания учитывались с учетом исследование «Укусы собак. Общая характеристика», которое провели Марат Макенов и Ольга Михайлова, основываясь на анализе обращений жителей города Омска за медицинской помощью с травмами от укусов собак. Вот, что говорит исследование.

– Когда говорят о том, что собаки набросились на человека, вполне возможно, что речь идет о самовыгульных собаках, которых владельцы отпускают без присмотра. В отличие от по-настоящему бездомных животных, такие собаки могут проявить к незнакомому человеку агрессию, например, когда защищают территорию, – отметил Игорь Пушкарь.

В 99% случаев кусают людей собаки, имеющие хозяина. Причем в 66% случаев пострадавшие уже знали животное раньше. А на бродячих собак пришлось всего 0,36%, по статистике директора муниципального приюта.

- Нужно понимать, что закон N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» призван федеральным. Если до 2019 года бродячих собак разрешалось ликвидировать, то сейчас используется только метод ОСВВ, что означает отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск обратно в среду обитания. Люди должны осознавать, что собаки – это неотъемлемая часть среды обитания людей. Отлов направлен не на то, чтобы очистить территорию от бездомных собак, а на то, чтобы сделать их выживание более комфортным в условиях внешней среды, с помощью ветеринарного контроля. Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск – длинная процедура, которой занимаются приюты, при учете выделенного на процедуры бюджета, - прокомментировал директор муниципального приюта Евгений Вольф.

Были рассмотрены ситуации по вызову на отлов, которые негативно отображаются на городском бюджете. Отлов и перевозка одной особи обходится бюджету в 1456 рублей, об этом известно из официального сообщества ветеринаров приюта в социальной сети «ВКонтакте» - БУ г. Омска «Муниципальный приют для животных».

- Мало того, что люди действительно недопонимают, каким образом регулируется численность бездомных животных, они считают, что собак надо убивать, шить из них шапки, а туши отправлять в зоопарк. Это говорит о том, что существует полнейшее непонимание, каким образом происходит регулирование численности бездомных животных. Очевидно, что существовавший до 2019 года отлов с отстрелом, почти за 97 лет использования не дал положительного результата, - высказался Пушкарь Игорь

Хозяева не могут оставлять питомцев в общественных местах без присмотра, за это есть ответственность в законе, и никакой - за более серьезный проступок - выброс собаки на улицу. Хотя мера не лишняя, и именно она поможет снизить количество бездомных и иногда агрессивных животных. - Намного проще отсеивать собак на основании обновленного закона, не прибегая к их убийству. Большая часть собак в нормальной среде из агрессивных становятся совершенно адекватными, поэтому на начальном этапе отлова важно определять уровень их агрессии, понимать животных и помещать в приюты.

Ежегодно в Омске за счет казны проводится отлов примерно 3-4 тысяч собак. Финансирование отлова рассчитывается по результатам заявлений за прошедший год. Каждый год приюты подают данные о том, сколько мест свободно и сколько собак они готовы принять на попечение.

После отлова собака 10 дней проводит в карантинной зоне, один день отводится на вакцинирование и стерилизацию, еще 10 дней длится послеоперационный период. В случае отсутствия осложнений после операции животное отправляется в естественную среду обитания через 21 день. В любых других, особь может оставаться в приюте до 3-х месяцев. Не более.