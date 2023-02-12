Анатолий Коненко сложил самый маленький кораблик и попал в Книгу рекордов России

Фото: телеграм-канал @knigarekordovrf

Книга рекордов России пополнилась еще одной записью с упоминанием Омска. Художника-микроминиатюриста Анатолия Коненко включили в нее за выполнение самого маленького бумажного кораблика.

Судно сложено в технике оригами. Для его выполнения рекордсмену потребовался листок бумаги размером 5 × 8 мм.

На мачте кораблика возвышается флаг Российской Федерации, а на борту указана фамилия мастера.

Фото: телеграм-канал @knigarekordovrf

Напомним, ранее Коненко радовал своих поклонников 1,5-миллиметровыми пельменями и микроскопическими шашлыками на крохотном мангале.

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