«Ни денег, ни ребенка тебе»: в Омске уроженец Египта нанял киллера для расправы над своей русской женой из-за нежелания делить имущество при разводе

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области

В Омске 41-летний предприниматель родом из Египта не захотел делить имущество при разводе со своей 40-летней русской женой и заказал для нее киллера. У новоиспеченного гражданина Российской Федерации была еще один причина избавиться от жены — он желал оставить себе общего ребенка. На расправу с возлюбленной мужчина собирался потратить 4 тысячи евро, что по нынешнему курсу составляет примерно 300 тысяч рублей.

По версии следствия, подозреваемый с просьбой найти исполнителя убийства обратился к приятелю, у которого были проблемы с законом. Однако мужчина, будучи убежденным в серьезности намерений бизнесмена, обратился в полицию и рассказал о готовящемся преступлении. Правоохранительные органы взяли всю ситуацию под контроль.

Под видом киллера с подозреваемым связался сотрудник уголовного розыска. При встрече предприниматель передал ему аванс в размере 1 тысячи евро, а также сведения о местонахождении, внешности и маршрутах передвижения жертвы. Спустя несколько дней «киллер» вновь встретился с мужчиной и вручил ему доказательства — фотографии якобы убитой супруги. В тот момент когда злоумышленник собирался отдать исполнителю оставшиеся 3 тысячи евро, его задержали бойцы отряда специального назначения «Гром» УМВД России по Омской области.

Во время допросы подозреваемый всячески отрицал свою причастность к убийству. Он пояснил, что никаких денег никому не передавал и убивать супругу никого не просил. Бизнесмен и вовсе стал утверждать, что его просто разыграли.

Подозреваемого поместили под стражу. Данное решение было принято из-за опасений, что мужчина расправится со супругой, будучи на свободе. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления.

Напомним, несколько лет назад в Омске мужчина нанял киллеров, чтобы убить бывшую возлюбленную. Совершить задуманное у него получилось благодаря слаженной работе правоохранителей.

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