Поделитесь вы со мною, детки: в школе под Омском бывший завуч списывала продукты из столовой и уносила их домой

Экс-замдиректора не продавала продукты, стащенные со склада школьной трапезной, а сама и поедала у себя дома Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Омской области экс-заместитель директора одной из общеобразовательных школ попалась на краже еды из столовой. Предприимчивая омичка стащила из школьной трапезной продуктов сумму свыше 70 тысяч рублей.

Накануне прокуратура Нижнеомского района Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-завуча. Обвиняют женщину в преступлении по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному».

По версии следствия, в январе 2022 года обвиняемая, будучи тогда заместителем директора МБОУ «Нижнеомская СШ № 2», пользовалась беспрепятственным доступом к продуктам питания, которые были вверены ей на ответственное хранение, и вносила в бухгалтерскую документацию недостоверные сведения о количестве использованных продуктов для приготовления пищи для обучающихся.

После того как обвиняемая вписывала ложные данные, она выносила продукты со склада столовой. Похищенное она приносила домой, где и съедала.

На данный момент женщина свою вину признала и возместила в полном объеме ущерб, который она причинила школе.

Уголовное дело в отношении предприимчивой экс-помощницы директора передано в Нижнеомский районный суд, который займется его рассмотрением.

Напомним, ранее в Омской области региональное управление Роспотребнадзора выявило, что пять местных производитель поставляли «левые» молочные продукты в дома-интернаты.

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