Не пейте, дети: воспитанников омских домов-интернатов поили «левым» молоком

Возможно, настоящей молочки в подобных заведениях и не было вовсе Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Омской области региональное управление Роспотребнадзора выявило, что на пяти местных предприятиях производили молочный фальсификат.

Фальсифицированную молочную продукцию производили и поставляли в дома-интернаты Омской области ООО «Молочный кормиловский комбинат» (молоко),ООО «ВНИМИ-Сибирь» (сметана), ИП Вагнер В.О. (сливочное масло), ООО «ОРИОН К» (сметана), ООО «АНТАРЕС» (молоко).

- По всем фактам выявления некачественной пищевой продукции Управлением Роспотребнадзора по Омской области приняты меры в соответствии с компетенцией. Ситуация по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции остается на контроле, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее управление Роспотребнадзора по Омской области выявило, что в магазинах города и области продавали торты и пирожные с опасными бактериями - кишечными палочками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вкусно до тошноты: на полках омских магазинов продавали торты и пирожные с кишечной палочкой

В Омске Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в кондитерских изделиях(подробнее...)