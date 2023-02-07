Президент Путин наградил медалью омского профессора СибГУФК, еще троим педагогам присвоил почетные звания

Фото: сайт Кремля.

6 февраля вступил в силу указ президента Владимира Путина «О награждении государственными наградами РФ». Документ размещен на сайте Кремля в тот же срок. В этом списке были отмечены четверо омичей. Один из награжденных получил медаль от главы государства, еще трое – почётные звания.

Так профессор СибГУФК Николай Загурский удостоен медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

А звания Заслуженных работников высшей школы РФ были присвоены двум деканам ОмГМУ — Олегу Лебедеву и Ларисе Ломиашвили. Аналогичного звания была удостоена завкафедрой анатомии человека Ирина Путалова.