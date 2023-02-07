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Общество7 февраля 2023 8:30

Президент Путин наградил медалью омского профессора СибГУФК, еще троим педагогам присвоил почетные звания

6 февраля указ о присвоении госнаград омичам был размещен на сайте Кремля
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: сайт Кремля.

Фото: сайт Кремля.

6 февраля вступил в силу указ президента Владимира Путина «О награждении государственными наградами РФ». Документ размещен на сайте Кремля в тот же срок. В этом списке были отмечены четверо омичей. Один из награжденных получил медаль от главы государства, еще трое – почётные звания.

Так профессор СибГУФК Николай Загурский удостоен медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

А звания Заслуженных работников высшей школы РФ были присвоены двум деканам ОмГМУ — Олегу Лебедеву и Ларисе Ломиашвили. Аналогичного звания была удостоена завкафедрой анатомии человека Ирина Путалова.

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