В Омске на совещании о помиловании заключенных за участие в СВО омбудсмена не было

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в пресс-службе уполномоченного Омской области по правам человека прокомментировали комментарий депутата Горсовета Инны Гомолко, который появился в СМИ.

Ранее народная избранница сообщила, что в Омске проходят совещания по вопросу о помиловании заключенных за участие в специальной военной операции. Гомолко в своем комментарии по данной теме упомянула, что якобы в понедельник, 24 октября, на одном из таких обсуждений присутствовала уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова.

В пресс-службе уполномоченного утверждают, что это не соответствует действительности. Кроме того, данный вопрос не входит в его обязанности.

- Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова не принимала участие в совещаниях по разработке процедуры помилования заключенных, принявших участие в СВО. Более того, в соответствии с Законом Омской области от 6 июня 2007 №921-ОЗ об Уполномоченном Омской области по правам человека, решение данных вопросов не входит в компетенцию уполномоченного, - сообщили в ведомстве.

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