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Общество25 октября 2022 4:35

Компенсацию на догазификацию увеличили в Омской области до 130 тысяч рублей

Рассчитывать на льготы могут семьи мобилизованных
Виктория КОВЕРНЕВА
Очередь на бесплатное присоединение к сетям в Омской области огромная.

Очередь на бесплатное присоединение к сетям в Омской области огромная.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 130 тысяч рублей в Омской области увеличили компенсацию на догазификацию. Об этом сообщает региональное правительство.

Правда, получить эту сумму могут не все. Во-первых, нужно подходить под льготную группу, во-вторых, размер рассчитывается по коэффициентам дохода семьи. Уточнить подробности можно в МФЦ.

К слову, сегодня под льготное население попадает 15 категорий граждан, в том числе, пенсионеры, мобилизованные и многодетные семьи. Однако, на скорое появление голубого топлива в доме можно не надеяться, так как очередь на бесплатное подключение к газовым сетям в Омской области огромная.

Происшествия: ЧП