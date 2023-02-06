В Омской области угонщики автомобиля чуть на замерзли от холода и сами попросили полицейских найти их

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В Омской области произошло необычное ЧП из-за холода. Ночью молодые парни совершили угон автомобиля, а спустя несколько часов сами попросили найти их и спасти от замерзания. Сообщение об угоне в полицию поступило рано утром. У 59-летнего жителя села Бражниково из гаража угнали ВАЗ 21120. Угнанную машину нашли быстро - всего в нескольких минутах езды от места преступления.

- В 12 километрах от села сотрудники ДПС обнаружили лежавший в кювете брошенный автомобиль, – сообщили в ОМВД России по Колосовскому району.

То есть автомобиль опрокинули в кювет, дальнейшее движение на колесах стало невозможным. Преступники отправились на утек пешком.

- От брошенного авто шли две цепочки следов, ведущие в лес, - добавили правоохранители. Неизвестных, разумеется, стали искать. Но они, к удивлению всех, нашлись сами.

Чуть позже в полиции раздался звонок. На том конце трубки был 19-летний житель этого же села, угнавший машину. Он рассказал, что вместе с товарищем заблудился в лесу и очень замерз. Просил разыскать его как можно быстрее.

Полицейские отправились на поиски. Они двигались по трассе, освещали фарами чащу и постоянно громко сигналили. Так продолжалось, пока парни не вышли к дороге. Когда угонщики отогрелись, пришлось каяться и сознаваться. Оказалось, что одного из угонщиков привлекали раньше к уголовной ответственности за кражу, угрозу убийством и угон этого же автомобиля. Тогда, в 2017 году, этот парень точно таким же способом вскрыл все тот же гараж и угнал тот же ВАЗ. Может, в этом селе автомобилей немного, а может, парень, решил довести начатое до конца. Хотя задуманное снова не получилось. Теперь парням грозит 7 лет лишения свободы.