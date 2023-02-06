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В Омске в Центральном районном суде продолжается слушание дела по административному иску прокуратуры к призывной комиссии Омска. Надзорный орган выявил нарушения по части частичной мобилизации омичей: ранее работникам 14 омских организаций незаконно предоставили отсрочку от призыва, несмотря на то, что ни один из заводов не примал участия в гособоронзаказе. А по закону должен был.

Еще в январе городская прокуратура составила такой список, но обнародовала его только накануне. В него вошли АКБ «Новикомбанк», АО «Омский каучук», ООО «Омский завод трубной изоляции», ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСИБ», ООО «Арена» и ООО «Арена-инжиниринг» (последние два имеют отношение к Ассоциации «ХК «Авангард»), ООО «Ремонтно-механический завод «ГПЗ-ОНПЗ», ООО «Нефтехимремонт», ООО «Газпромнефть-Графитек», ООО Газпромнефть-Каталитические Системы.

Исковое заявление приняли к производству 17 января, соответчиками по делу являются призывная комиссия по мобилизации по Омской области и ФКУ «Военный комиссариат Омской области». Судебное заседание по делу назначено на 15 февраля.