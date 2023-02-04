Житель Омска украл 90 флаконов духов и 27 шоколадных яиц

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске мужчина за два дня совершил две кражи. В первый раз омича отпустили под подписку о невыезде, но его это не остановило от совершения аналогичного преступления на следующий день.

Так, в первый раз 29-летний житель Кировского округ пробрался в закрытый парфюмерный магазин, разбив окно металлической урной, и собрал находящийся там товар в сумку. При попытке покинуть торговую точку мужчину задержали приехавшие на место сотрудники ЧОПа, которые и передали его полицейским. При личном досмотре у задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 49 флаконов женских духов, 41 флакон - мужских, 19 бритвенных станков, 18 дезодорантов, 6 губных помад, 27 шоколадных яиц и 20 шоколадок. Сумма ущерба составила 151 тысячу рублей. На омича, который был ранее судим шесть раз за кражи и мошенничества, завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Но это его не остановило.

На следующий день фигуранта уголовного дела вновь задержали. В этот раз он отжал окно на цокольном этаже здания по улице Перелета. где находился склад техники, и похитил оттуда 30 флэш-накопителей и портативную колонку. Сумма причиненного ущерба — 23 тысячи рублей. В связи с этим на него было заведено еще одно уголовное дело по статье «Кража».

Кировский районный суд, учтя обстоятельства совершенных преступлений и «богатый опыт» мужчина, принял решение поместить его под стражу.

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