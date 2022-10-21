Слишком близко к народу: в Омской области экс-председатель сельсовета избил местного жителя за просьбу помочь инвалиду

Фото: скриншот с видео

В Омске мировой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-председателя Совета Иртышского сельского поселения Кирилла Малюги от партии «Единая Россия», обвиняемого в зверском избиении местного жителя.

Как установил суд, в ночь с 29 на 30 декабря 2021 года в посёлке Иртышский между 40-летний экс-депутатом и 33-летним местным жителем вспыхнул конфликт. В результате ссоры народный избранник ударил его по лицу. Пострадавший хотел скрыться в кафе, но тщетно - депутат его догнал и начал избивать ногами. На видео, разлетевшемся в соцсетях, видно, что мужчина уже лежит на снегу и почти не двигается, но Малюгу это не останавливает, и он продолжает пинать его. Не подействовали и призывы остановиться, которые слышны за кадром. В видео присутствует нецензурная лексика, поэтому оно без звука.

Как выяснилось, причиной конфликта между мужчинами стало то, что народный избранник не помог инвалиду-колясочнику проехать через турникет в доме культуры.

На суде Малюга признал свою вину и раскаялся в содеянном. Экс-депутат также по своей воле возместил пострадавшему расходы на лечение в размере 10 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда - 20 тысяч рублей. Кроме того, судья приговорил Малюгу к штрафу размере 30 тысяч рублей и обязал выплатить 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Примечательно, что Малюга и прежде избивал людей. Так, в 2016 году навеселе в день своего 34-летия он приехал на вокзал проводить своего приятеля. Там его в нетрезвом состоянии заметили правоохранители и собрались проводить его в отделение, но что-то пошло не так. Экс-депутат начал огрызаться, а потом и вовсе набросился на одного и полицейских и начал его избивать. Тогда суд назначил ему 1 год и 6 месяцев условно с запретом заниматься депутатской деятельностью на аналогичный срок. Отметим, что экс-депутат также был дважды судим за кражи.

Напомним, ранее в Омской области вынесли приговор экс-депутату Покровского сельского поселения Алексею Анищенко и его супруге за съемку порно со школьницами.

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