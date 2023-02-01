У жителя Омской области конфисковали авто в доход государства из-за тяги к пьяной езде

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Омской области сообщила о том, что омич был лишен автомобиля на совсем из-за тяги к езде в состоянии опьянения. 36-летнего жителя Калачинского района поймали в нетрезвом виде за рулем своей машины еще в июле 2022 года. За грубое нарушение ему пришлось выплатить крупный штраф - 30 тысяч рублей, и отказаться от колес на 1,5 года. Мужчина продержался недолго: всего-то три с небольшим месяца.

- В ноябре 2022 года он сел за руль автомобиля марки ВАЗ-21074 в состоянии алкогольного опьянения, на котором двигался по улицам села Ивановка Калачинского района, где был остановлен сотрудниками полиции. По результатам освидетельствования у него было установлено состояние алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

На этот раз наказание ужесточили. Калачинцу нахначили 360 часов общественных работ, на два с половиной года лишили прав и отобрали автомобиль окончательно.

- Суд конфисковал в доход государства автомобиль ВАЗ-21074, на котором было совершено преступление, - сказано на сайте областной прокуратуры.