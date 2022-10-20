Мэрия Омска хочет убрать рекламу из общественного транспорта

Решение будет еще обсуждаться. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Убрать рекламу из общественного транспорта хочет мэрия Омска. Вопрос 20 октября обсуждался на заседании профильного комитета в омском Горсовете.

Как пояснил и.о. диреткора департамента транспорта Игорь Кожухов, ликвидация объявлений, особенно с окон, позволит сделать для пассажиров поездки комфортными. А сейчас многочисленные листовки и бумажки мешают видимости.

- В департамент транспорта поступают жалобы пассажиров на затрудненность обзора дорожной ситуации при поездке из-за многочисленных информационных листов, - цитирует ОмскРегион руководителя.

Депутаты попросили «не рубить с плеча», а создать специальную площадку в автобусах для объявлений. Вопрос нужно тщательно прорабатывать.

Любопытно, что чиновники задумались о комфорте пассажиров после того, как забрендировали новые автобусы. На окнах наклеена хоть перфорированная, но всё же пленка, которая тоже мешает видимости из окна.