18 тысяч гробов: за восемь месяцев 2022 года на тот свет по разным причинам отправились 18 тысяч омичей

Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, то смертность снизилась, но в это же время упала и рождаемость. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне Омскстат опубликовал данные о естественном движения населения Омской области в период с января по август 2022 года.

По данным статистического ведомства, за минувшие 8 месяцев в Омской области скончались 17,79 тысяч человек. За аналогичный период прошлого в регионе умерли 20,7 тысяч омичей.

В этом году чаще всего жители Омской области умирали в марте - около 2,8 тысяч смертей. В июле же число зарегистрированных смертей составило 1,8 тысяч человек.

За период с января по август 2022 года в омском регионе на свет появились около 10,8 тысяч малышей. За восемь месяцев 2021 года - 11,5 тысяч детей.

Пик рождаемости пришелся август - 1,5 тысяч новорожденных. Для сравнения в январе 2022 года родились лишь 1,2 тысячи детей.

Таким образом, в Омской области отмечается естественная убыль населения, которая составляет - 6,99 тысяч человек. Иными словами, рождаемость не покрывает смертность.

Напомним, ранее были опубликованы итоги Всероссийской переписи населения. Согласно им, Омской область находится на третьем месте по убыли населения в Сибирском федеральном округе.

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