Омские ученые получили из личинок мух уникальный природный компонент для фармакологии

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В апреле 2022-го в Новосибирске местными и омскими учеными была открыта совместная лаборатория биополимеров. Проект принес первые плоды. Открытия, сделанные в результате исследований, лягут в основу пяти патентов, один из которых уже проходит стадию экспертизы.

В лаборатории располагается ферма для разведения мухи Черная львинка и оборудование для ее переработки в ценные материалы — жир, зоогумус и биополимеры хитин и хитозан, необходимые для медицинских разработок, а также животный белок, богатый аминокислотами, который используется в пищевой промышленности и производстве сельхозпродукции. Важно, что некоторые питательные вещества, такие как гемовое железо, витамин B , витамин D и цинк, можно найти только в составе животного белка.

Также здесь научились получать биополимер хитозан, он широко используется в фармакологии, как биологическая добавка для профилактики воспалений желудочно-кишечного тракта, снижения веса, улучшения холестеринового обмена и перистальтики кишечника. Высокая способность хитозана связываться со слизистыми оболочками организма позволяет использовать его как составляющую препаратов для доставки лекарств через нос, рот, слизистые глаз. Хитозан обладает антибактериальной активностью, а также является нетоксичным, биосовместимым и биоразлагаемым полимерным веществом.

Завершился и третий эксперимент по производству удобрений из лабораторного зоогумуса, первая партия уже поступила заказчику. Успешно выведено уже десятое поколение мухи Черная львинка, анализ жизненных циклов которых позволил подобрать оптимальные условия для ее содержания и разведения.

- Проект направлен на решение таких актуальных проблем, как: утилизация органических отходов и загрязнение окружающей среды, дефицит кормового белка и биополимеров, рост цен на белки, растущая потребность в посевных площадях. Благодаря разработанным технологиям и мухе Черная львинка, которая является уникальным природным реагентом для переработки всех возможных видов органических отходов и производства кормового белка, можно обеспечивать более эффективный и ресурсосберегающий процесс при значительном снижении парниковых газов по сравнению с обычным компостированием при использовании натуральной переработки. Готовая продукция личинок этих насекомых широко востребована в пищевой, кормовой, косметической и фармацевтической промышленности как в России, так и за рубежом, – рассказал директор АНО Омский научно-образовательный центр Евгений Белопухов.