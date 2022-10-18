Новый остров на Иртыше появился в черте города Омска

Фото: Серегин Да-Да во Вконтакте

Любопытными кадрами поделился омский фотограф Серегин Да-Да на своей странице во Вконтакте. На снимках изображена река Иртыш с высоты птичьего полета. Но самое интересное, что по середине виднеется песчаный остров.

- На странных берегах, - подписал снимки автор.

Ситуацию «МК Омск» прокомментировали в ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть».

- По такой фотографии сложно определить, где именно она снята. В качестве предположения можно сказать, что на месте велись дноуглубительные работы, которые нужны для поддержания гарантированных габаритов судовых ходов, - пояснили в организации.

В Омском речном порту «КП Омск» пояснили, что это не относится к их компетенции, от комментария отказались.

Наверняка, ситуацию может объяснить Росприроднадзор. Но так как учреждение стало окружным, информацию от ведомства нужно подождать.