Рыбинский маньяк Виталий Молчанов, убивший и надругавшийся над двумя девочками из Омска, просит дать ему срок поменьше, чем пожизненное

Стоп-кадр видео задержания Молчанова, который подался в бега после страшного зверства.

В Ярославский областной суд поступили сразу две апелляционные жалобы на приговор Виталию Молчанову, известному как рыбинский маньяк. В сентябре 2020 года он надругался над девочками - двумя родными сестрами - 8 и 13 лет, которого они считали отчимом, убил и затем расчленил двух дочерей своей сожительницы, которая переехала к нему из Омска. В декабре 2022 года суд приговорил маньяка к пожизненному сроку в колонии особого режима. Также судья назначил выплаты 12 миллионов рублей в адрес потерпевших родителей, которые должен отдать в качестве морального вреда: 10 миллионов - отцу, 2 миллиона - матери.

Кровавая драма произошла в сентябре 2020 года в Рыбинске. Молчанов убил и расчленил двух сестер одной из которых было 8 лет. Другой 13. После смерти девочек он не остановился и надругался над их телами.

Причиной для расправы якобы стало то, что их мать задержалась на работе. Каждой из девочек убийца нанес не менее 100 ударов ножом и топором. Маньяка задержали через несколько суток - он подался в бега после убийства. Сначала его признали невменяемым, но отец девочек настоял на повторной экспертизе. Так он добился торжества справедливости и суда над жестоким убийцей.

Но еще во время заседания Молчанов заявил, что будет подавать апелляцию. Всё дело в том, что он считает свои преступления не такими жестокими, как видит их суд. - Я думаю, для матери девочек это важно. Одно дело просто убить, а другое дело — убить и изнасиловать. Это большая разница, я считаю. В тот день произошло убийство, изнасилование... И действия насильственного характера, они были по отношению к мертвым, - там Молчанов пытался оправдаться. Жалоба на приговор пришла и от его адвоката, и от самого маньяка. Он просит отменить ему пожизненный приговор и направить дело на новое рассмотрение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За жестокое убийство двух дочерей семья из Омска отсудила у «рыбинского маньяка» 12 миллионов рублей

Также убийцу девочек приговорили к пожизненному сроку (подробнее...)