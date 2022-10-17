С приходом осени жители жалуются на отсутствие освещения на улицах Омска

Фото: стоп-кадр видео «Аварийный Омск»

Всё больше постов негодования от жителей Омска стало появляться в соцсетях. Омичи недовольны, что им уже много лет обещают установить на улицах фонари, но долгожданного освещения до сих пор нет.

Аховая ситуация прямо в центре Нефтяников - возле дома №3 на улице Заозерной. Там настолько темно, что пешеходов не видят даже водители автомобилей.

- Очень прошу чтобы опубликовали видео с надеждой, чтобы поставили светофор, фонари и остановку, - пишет автор публикации в «Аварийном Омске».

Ничуть не лучше история на улице 1-го мая в Порт-Артуре. Местные говорят, что линий наружного освещения им обещают уже 10 лет. Уже выросло еще одно поколение детей, которое ходит в школу в темноте.

- Дети ходят в школу с утра по темноте. И со второй смены ходят тоже темно. Обращались много раз в администрацию с 2012 года. Пришло письмо. Сказали, ждите. 10 лет ждем. Ничего не поменялось, - сообщает анонимный автор.

Между тем, ситуация с неосвещенными улицами в Омске особенно острая. Не хватает фонарей в частном секторе, а также на окраинах. Городская администрация ежегодно протягивает новые линии освещения на участках, где никогда не горели фонари.